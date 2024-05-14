Ви – не самі, за вами стоїть глобальна коаліція: Блінкен назвав основний меседж несподіваного візиту до України

Ентоні Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати залишаються з Україною від першого дня, і ця підтримка не похитнеться.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що основний меседж його візиту до України полягає в тому, щоб запевнити, що Україна – не самотня в боротьбі з російською агресією, з нами – ціла глобальна коаліція країн, що прагнуть безпеки у світі.
Про це він заявив у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає "Укрінформ".
"Я приїхав до України з меседжем, що ви – не самотні", – заявив очільник американської дипломатії.
Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати залишаються з Україною від першого дня, і ця підтримка не похитнеться.
"Ми і сьогодні з вами, і продовжимо стояти поруч, допоки не буде гарантована безпека України, її суверенітет, можливість обирати свій шлях", – наголосив він.
У зв’язку з цим держсекретар США підкреслив, що йдеться не лише про США: "Десятки країн по всьому світу не просто вболівають за успіх України, вони допомагають вам досягти його". Держсекретар США відзначив, зокрема, зусилля Польщі, яка сприяє передачі майже всієї допомоги, й Чехії, яка докладає зусиль для закупівлі снарядів для ЗСУ. Крім того, він згадав Велику Британію з її недавнім оголошенням про багаторічний пакет допомоги, Австралію, яка зобов’язалася підтримати українську ППО, та інші країни.
"За вами стоїть справді глобальна коаліція, яка складається з країн, що розглядають вашу безпеку і, своєю чергою, європейську безпеку як власний основний інтерес безпеки", – сказав він.
Блінкен наголосив, що обговорив у Києві стратегічний успіх України – вільної, процвітаючої, безпечної демократії, повністю інтегрованої в євроатлантичне співтовариство, яка сама контролює власну долю.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва в рамках першого візиту до України високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів, який довго відкладався.
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