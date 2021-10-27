"Ви ніхто": "мажор", який вчинив у Харкові криваву ДТП, раніше стріляв у супермаркеті в людей - соцмережі

"Ви ніхто": "мажор", який вчинив у Харкові криваву ДТП, раніше стріляв у супермаркеті в людей - соцмережі

За даними соцмереж, підліток в 2019 році стріляв у 19-річного хлопця та його 39-річну матір.

Підліток, який у Харкові вчинив моторошну ДТП, за даними соціальних мереж, в 2019 році влаштував стрілянину в одному із харківських супермаркетів. Він тоді поранив 19-річного хлопця та його 39-річну матір.

Як розповідав тоді виданню kh.vgorode.ua один із потерпілих Владислав В., підліток ображав його 14-річну сестру, а коли родичі вирішили поговорити із хлопцем - він стріляв у них із пневматичної зброї.

"Він говорив, що ми ніхто і він "посадить нас", що ми ще заплатимо йому. Коли я підійшов до нього, він говорив про своє "високе становище" і те, що його куртка коштує більше, ніж моя родина. Коли ми спускались ескалатором, він почав стріляти", - розповідав у 2019 році Владислав В.

Тоді через стрілянину потерпілим зробили операцію, а в поліції за цим фактом відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ.

Вже тоді потерпілий розповідав місцевим ЗМІ, що він побоюється, що справу можуть просто закрити.

Наразі у поліції офіційно не підтверджують, що смертельну ДТП влаштував той самий "мажор", який в 2019 році стріляв у людей. Також там не називають імені водія. Проте за даними соцмереж, підлітка звати Микола. І він причетний до обох інцидентів.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП на перехресті вулиці Одеської та проспекту Героїв Сталінграда. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправені до лікарні.

Відповідно до санкції статті 16-річному водію загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

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