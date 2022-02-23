"Ви повинні, будьте мужніми": у окупованому Донецьку студентів вишів змушують з'явитися в військкомат для призову

"Ви повинні, будьте мужніми": у окупованому Донецьку студентів вишів змушують з'явитися в військкомат для призову

У окупованому Донецьку студентів змушують з'явитися в військкомат.

У окупованому Донецьку місцева самопроголошена "влада" змушує студентів вишів ставати на захист псевдореспубліки. Хлопців зобов'язують з'явитися у військкомат.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Оголошення надрукували у групі Хімфак ДонНУ.

"Звертаюся до студентів, яким виповнилося 18 років. Хлопці, ви повинні з'явитися у військкомати за місцем проживання для призову в ряди Народної міліції. Будьте мужніми, будьте готовими. Це страшно, але в нас немає вибору. Або ми переможемо, або нас знищать", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на тлі напруженої ситуації на сході України українці згуртувалися і включилися в допомогу ЗСУ. Вони стали активно надавати грошову підтримку благодійним організаціям, які опікуються армією.

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