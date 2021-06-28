"Ви що там ох**ли чи що": на Закарпатті суддя облаяла слідчого поліції (відео)

"Ви що там ох**ли чи що": на Закарпатті суддя облаяла слідчого поліції (відео)

Жінці не сподобалося, що правоохоронець подав не ту кількість обвинувальних актів.

У Закарпатській області зчинився скандал через ненормативну лексику судді. Остання облаяла правоохоронця через подані обвинувальні акти.

Запис суддівської розмови зі слідчим поліції виклали у соцмережі.

У ньому фігурують голоси, схожі на голос судді Рахівського районного суду Марії Марусяк та слідчого районної поліції Олександра Лету.

Перепалка сталася через не так подані, на думку судді, обвинувальні акти.

"Ви що там ох***ли чи що? Ви бл**ь с**ки гарно говорите", - висловила свою незгоду з таким ходом розвитку подій суддя.

Повідомляється, що слідчий відповідно до закону України "Про справедливий Суд" звернувся і до Вищої ради правосуддя та до Рахівського районного суду щоб вони надали оцінку діям судді Марусяк.

Нагадаємо, що в Одесі в одному із дворів між багатоповерхівками розігралися справжні словесні баталії. Жінка, яка гуляла з маленькою дитиною, вкрила мокрим рядном підлітків, з якими у неї виник конфлікт.

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