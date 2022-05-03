"Ви що, з глузду з'їхали": окупант, який вбивав людей в Бучі, обурився оприлюдненням інформації про нього

Очевидці впізнали окупанта-вбивцю, який чинив звірства в окупованій Бучі на Київщині і мародерив.
Російський окупант, який підозрюється у вбивствах та катуваннях мешканців Бучі, заперечує свою провину.
Пр це повідомляє "Медуза" з посиланням на "Можемо пояснити".
Генпрокуратура України в понеділок назвала ім'я першого підозрюваного у звірячих вбивствах цивільних людей під Києвом. За даними відомства, ним є командир підрозділу нацгвардії Росії Сергій Колоцей.
Журналісти розшукали окупанта, але той заперечує, що був в Україні і служить в Нацгвардії Росії.
"Я не служу у Нацгвардії. Ви що, збожеволіли?" - заявив він.
Тим не менш у Генпрокуратури України інша інформація - як доказ провини Колоцея відомство опублікувало його фотографію із поштового відділення у Білорусі, звідки окупант відправляв награбоване в Україні в Росію. Він пересилав кришку багажника автомобіля.
"Тоді українська прокуратура має звинуватити всіх, хто відправляє посилки до Росії. Нагадаю вам, що дана організація є поштовим відділенням, де будь-хто може надіслати посилку будь-кому і куди завгодно. Перш ніж когось звинувачувати у чомусь, встановіть усі деталі, інакше вас звинуватить у погрозах та наклепах на мирних громадян інших держав", — говорить Колоцей.
Відомо, що військовому 35 років він народився і виріс у Мозирі, займався єдиноборствами, потім переїхав до Москви.За словами окупанта, він не є громадянином Росії, у нього є тільки паспорт Республіки Білорусь, де він зараз і перебуває. Також чоловік заперечує, що останнім часом відвідував Україну.
Окупант також додав, що буде розбиратися з українською владою через наклеп на нього.
За версією слідства, 18 березня Колоцей убив чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі. Свідками вбивства стали кілька людей, які й упізнали Колоцея на відеозапису з поштового відділення у Мозирі. Крім того, 29 березня Колоцей нібито катував іншого мирного жителя, змушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії.
Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.
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