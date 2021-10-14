"Ви щодня здійснюєте подвиг": Зеленський привітав захисників і захисниць України зі святом

Президент взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

"Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - зауважив Зеленський, звертаючись до захисників і захисниць.

Від імені українського народу він подякував захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов`язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

"Низько вклоняємося світлій пам`яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави. Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу. Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!", - наголосив президент.

14 жовтня в Україні відзначають від 2015 року. За рік до того своїм указом президент Порошенко скасував 23 лютого і натомість встановив День захисника. У серпні цьогоріч Верховна Рада перейменувала його на День захисників та захисниць. Це державне свято, яке відзначається водночас зі святами Покрови та Днем Українського козацтва.

Новини України: урочистості до Дня захисників і захисниць відбудуться по всій країні

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