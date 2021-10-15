"Ви сплутали, бл**ь": українець в літаку влаштував скандал через маску, коли прийшла поліція пасажири аплодували

"Ви сплутали, бл**ь": українець в літаку влаштував скандал через маску, коли прийшла поліція пасажири аплодували

Пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У літаку Ларнака – Київ чоловік влаштував скандал через захисну маску. Він кричав, що йому важко дихати в масці та чіплявся до пасажирів та екіпажу.

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Про це повідомляють у спільноті "Київ оперативний".

Так, пасажира літака, який летів до української столиці попросили надягнути маску. Проте той влаштував скандал. Він кричав на екіпаж та пасажирів.

"Ви що, сплутали, бл**ь, чи що? У мене зламаний ніс, мені дихати немає чим, н***й! Я маю тут померти, бл**ь, або "кончитись" тут? А?" – кричав пасажир літака.

Під час польоту чоловік показував нецензурні жести та постійно лаявся. Коли ж літак приземлився в Києві, чоловіка затримали. Дії правоохоронців пасажири привітали оплесками. Пасажир же відмовлявся виконувати вказівки поліції.

Як повідомляє УНІАН, правоохоронці підтвердили, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння. За це він заплатить штраф.

"Чоловік був п'яний і йому загрожує штраф саме за це, а не за те, що не надів маску в громадському місці. Сума штрафу смішна - від 17 до 136 гривень", - зазначається в повідомленні.

Обережно! На відео нецензурна лексика, 18+

Нагадаємо, у Польщі українка відгамселила ногами автобус, водій якого змушував її одягти маску.

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