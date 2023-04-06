"Ви - стадо, мені Україна ніх** не дала": блогерка із Закарпаття втекла до Чехії та закликає поділити державу

Блогерка образилась на державу, бо та "їй нічого не дала".

Скандальна блогерка, яка закликала від'єднати Закарпаття від України та отримала підозру від СБУ, втекла до Чехії та продовжує ображати нашу державу та її громадян.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в ТікТок.

Відомо, що жінка перебуває за кордоном ймовірно на роботі. Через це вона розізлилась на Україну, мовляв "держава, крім паспорта не дала їй ніх**" та закликала відокремити територію Закарпатської області від України, за що і отримала підозру від СБУ.

Згодом закарпатка спробувала "перепросити", проте вчергове накинулась на державу та українців, які зараз протистоять російській агресії.

"Щодо того, що "їб**и Україну - це був перебір, емоції. Я висловила свою думку, бо мені Україна ніх** не дала, не дала можливість за що жити. І я прийшла на чужу землю, щоб тут заробити. Я хочу донести до тих патріотів, чого ви сюди прийшли? Чому тут вдаєте зі себе великих патріотів, а не вдома? Чому ви ображаєтесь на правду. Ви смієтесь з москалів, що вони зазомбовані. Ви нічим не кращі. Бо ви - стадо. І я пішла проти стада. І вам це не подобається, але мені по**й", - каже блогерка зі Закарпаття.

Також скандалістка не визнала підозру від СБУ та заявила, що "стаття загрожує тим, хто їй писав погрози". Також вона пригрозила українцям, які з нею погоджуються "кримінальним переслідуванням".

Нагадаємо, СБУ проти скандальної блогерки відкрила провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України. Спецслужба обіцяла покарати підозрювану в сепаратизмі.

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