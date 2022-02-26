"Ви – вбивці дітей": російські військові кораблі здійснюють терористичні дії – ДПСУ

Прикордонники просять заборонити доступ суднам РФ до світових портів.

Російські військові кораблі здійснюють терористичні дії.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. Інформацію про це командир одного з кораблів Державної прикордонної служби України 26 лютого передав трьома мовами.

"До уваги командирів російських військових кораблів. Ви продовжуєте чинити акти збройної агресії проти суверенної держави Україна. На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності. Вимагаємо негайно припинити агресію проти держави Україна, а також порушення міжнародного морського права", — йшлося у зверненні.

Прикордонники закликають світ "допомагати Україні у відчайдушній боротьбі проти розв'язаного Росією кровопролиття". Зокрема, у ДПСУ наполягають, аби суднам з російським триколором заборонили заходити до портів різних країн світу.

Як повідомлялося, військовий корабель Росії в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" збив власний військовий літак.