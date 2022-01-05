"Ви всі під***си": у Маріуполі чоловік накинувся на дівчину-бармена через українську мову (відео)

Правопорушником виявився 41-річний любитель Путіна із Маріуполя.

У Маріуполі нетверезий відвідувач бару "П'яна вишня" влаштував скандал через українську мову. Йому не сподобалося, як до нього звернулася дівчина-бармен.

Відео інциденту виклали в Мережі.

"У Маріуполі чоловік накинувся на бармена "П'яної вишні" через те, що вона сказала "Доброго вечора, що бажаєте?" Почав кричати, що вона сука і він її вб'є, тільки нехай вийде з-за бару. Вимагав щоб з ним говорили російською і кричав, що в Маріуполі всі під**си кінч*ні. Саме через українську мову, потім влаштував на вулиці бійку, кидався на співробітників. Відео знято відвідувачами", - підписав публікацію автор В'ячеслав Твердохліб.

На кадрах видно, як поблизу барної стійки стоїть чоловік і покриває триповерховою лайкою усіх працівників закладу, зокрема й дівчину, яка заговорила до нього українською мовою. Неадекват кричав, що в Дніпрі так до людей не ставляться, як у Маріуполі. Після цього він сам собі поаплодував і вийшов із бару.

Працівники закладу викликали поліцію. Правоохоронці склали на чоловіка протокол за хуліганство.

"Співробітники Маріупольського районного управління поліції встановили порушника. Стосовно чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушнику загрожує штраф або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб", - повідомили у Маріупольському районному управлінні поліції..

"Зірку" "П'яної вишні" упізнали. Неадекватним чоловіком виявився 41-річний маріуполець Євген Янчев. На своїх сторінках у соцмережі він захоплюється політикою Путіна і ділиться новинами країни-агресора.

Нагадаємо, що від 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати їм інформацію про товари і послуги винятково українською мовою. У кав'ярнях, ресторанах, магазинах, на заправках та в банках до відвідувачів мають звертатися державною. Винятком є ​​лише особисте прохання клієнта.

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