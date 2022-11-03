"Ви йдете на забій, якщо щось, п*зда других дебілів народить": комбат окупантів "підтримав" бойовий дух вояків

Ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем гинуть багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" їхній бойовий дух, відверто заявляючи, що вони йдуть на забій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"В нас людей просто немає... У нас було повних 8 рот по 120 осіб. Так от з 8 рот залишилося 45... А ця війна – артилерійська. "Гради", "Урагани", "Смерчі", "Торнадо", "Вихори" взагалі не затикаються", – розповідає російський військовослужбовець, який воює на Донецькому напрямку.

Окупант дивується, як ще залишився живим і додає, що думає лише про те, як втекти з України.

"У них артилерія стріляє ох*енно. Розриває нах*й БТР навпіл. А наші взагалі стріляти не вміють. Я то думаю, як би з*батися швидше звідси. Цитую свого комбата, ну колишнього командира, Царство йому небесне, щоб йому пекло пухом, бл*ядь: "Ви йдете на забій, якщо щось, п*зда других дебілів народить". Але мені здається, що його свої ж і завалили", - сказав загарбник.

"СБУ рекомендує всім, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікати із прийняттям єдино правильного рішення. Здатися в полон – означає зберегти життя. За номерами телефонів: +380665803498, +380931192984 – детальна інструкція як це зробити", - зазначили в спецслужбі.

Втрати РФ у війні проти України

За минулу добу українські бійці знищили 730 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армії рашистів сили оборони України ліквідували вже 74 тисячі загарбників. За 252 дні великої війни знищено 2 тисячі 734 ворожих танків і 5552 бойових броньованих машин. Пів сотні одиниць важкої техніки противника розтрощили лише за останню добу.

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