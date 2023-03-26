"Ви з честю витримали іспит на мужність": Зеленський, Залужний та Резніков привітали Нацгвардію з професійним святом

В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. З нагоди цього дня українських захисників привітав президент України Володимир Зеленський та командування.

У своєму зверненні Володимир Зеленський відзначив мужність та сталевий характер захисників.

"Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. Від перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі – нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла. Дякую вам за службу і сталевий характер!", -йдеться у привітанні президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що нацгвардійці від перших днів повномасштабного вторгнення Росії показали ворогу свою стійкість і силу духу.

"Шановні воїни-гвардійці – нащадки українських козаків! Від щирого серця вітаю вас із професійним святом – Днем Національної гвардії України! Ви гідно служите українському народу і бездоганно виконуєте покладені на вас завдання. Ви з честю витримали іспит на мужність та вірність присязі у перші дні широкомасштабного вторгнення, показавши ворогу свою стійкість і силу духу. Висловлюю слова подяки усім, хто боронить рідну землю і захищає законні інтереси народу і держави. Ваша пильність є запорукою спокою наших громадян, їх щитом і надією у мирне майбутнє. Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя і добра! Нехай ваші цілі та мрії будуть світлими і легкодосяжними. Слава Україні", - йдеться у дописі Залужного.

Міністр оборони Олексій Резніков у цей день відзначив нагородами військових Національної гвардії України та подякував за службу.

"Честь. Мужність. Закон. Українські нацгвардійці і військовослужбовці НГУ щодня своєю відвагою, невпинною боротьбою і, на жаль, ціною власних життів доводять, що повністю відповідають своєму гаслу. Підрозділи НГУ діють по всій лінії фронту разом з усіма силами оборони.Захисники і захисниці, ваші щоденні подвиги надихають всю Україну! І особисто мене! Маю за честь сьогодні, у День Національної гвардії України, нагороджувати справжніх Героїв України! Слава Україні!", - написав Резніков.

Національна гвардія України, як самостійна силова структура існувала від 1991 до 2000 року. Потім вона була розформована та знову відроджена 2014 року після незаконної окупації Криму та загостренням ситуації на сході України.

Головне завдання Нацгвардії України – гарантувати громадську безпеку та охорону порядку, захищати права, життя, законні інтереси та свободи українців, держави та суспільства. 2015 року Нацгвардія України отримала своє національне свято, яке було призначено Указом президента України на 26 березня.

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