В’язниця, загибель або вигнання: Портников розкрив моторошний сценарій РФ для українців

Журналіст Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

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Росія не відмовилася від намірів ліквідувати українську державність, а у разі захоплення нових територій може вдатися до витіснення або знищення місцевого населення, яке вважатиме нелояльним.

Про це заявив журналіст Віталій Портников в етері «Еспресо».

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За його словами, Москва не шукає компромісу, який дозволив би Україні зберегти незалежність, а російські посадовці вже відкрито озвучують погрози на адресу українців.

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«Ліквідація української державності»: які цілі має Кремль

Портников наголосив, що поступки Росії, які нібито могли б задовольнити Кремль і водночас не завдати шкоди Україні, неможливі.

«Не існує жодних поступок Москві, які могли б задовольнити її та водночас не нашкодити Україні. Є чіткі російські апетити — ліквідація української державності та вигнання більшої частини населення України з територій його проживання», — заявив журналіст.

За його словами, про можливі наміри Росії свідчать і публічні заяви представників її влади.

Зокрема, віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой закликав бомбардувати українські міста, щоб деморалізувати цивільне населення. Депутат Олексій Журавльов говорив про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Також радник президента РФ Антон Кобяков заявляв, що Україна нібито перебуває на шляху до зникнення, а «врятувати» її може лише Росія.

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«Ось це і є програма. Росіяни вже не граються в розмови про „один народ“. Вони готові вбивати навіть тих, кого самі вважають росіянами в Україні, і навіть тих, хто дотримується проросійських поглядів», — наголосив Портников.

Кого Росія може вважати нелояльними

На думку журналіста, у разі захоплення українських територій більшість місцевих жителів може опинитися в категорії «нелояльних». Причиною цього він називає багаторічний досвід війни, російські обстріли, зруйновані будинки та загибель близьких людей.

Портников вважає, що навіть після окупації людина не зможе гарантовано уникнути переслідувань лише завдяки готовності співпрацювати з російською владою.

«Тих, хто живе на підконтрольній Україні території, у разі перемоги Росії чекатимуть три варіанти: стати загиблими, в’язнями або вигнанцями. Розраховувати більше немає на що», — сказав він.

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Навіть проросійська позиція не гарантуватиме безпеки

Портников зазначив, що Москва може не довіряти навіть українцям, які демонструватимуть лояльність до Росії.

«Навіть якщо ваші погляди повністю збігаються з поглядами Путіна, вам не довірятимуть. Росіяни розумітимуть, що ви пам’ятаєте про обстріли, зруйнований будинок або загиблих близьких. Завіса можливої лояльності окупантам уже опустилася», — пояснив журналіст.

Він порівняв таку логіку з поведінкою нацистського режиму під час Голокосту, коли співпраця окремих представників переслідуваного народу з окупаційною адміністрацією не гарантувала їм порятунку.

«Жодних шансів, окрім як відбитися»

Портников заявив, що Росія не шукатиме компромісу з українцями, якщо її метою залишається ліквідація української державності.

«Росія не шукатиме компромісу з народом, державність якого вона прагне ліквідувати. Тому жодних шансів, окрім як відбитися, не було з 2014 року, немає в 2026 і не буде в майбутньому», — заявив журналіст.

За його словами, протистояння може тривати доти, доки існуватиме російська держава з її нинішніми імперськими цілями.

«Відбиватися доведеться і дітям, і онукам, і правнукам. Це не залежить від прізвища конкретної людини, яка сидить у кабінеті на Банковій. Йдеться про саме право України та українців на окреме існування», — підсумував Портников.

Переговори Віткоффа та Кушнера із РФ та Україною — що відомо

Нагадаємо, 6 вересня до Києва поїздом прибули спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони мають провести переговори із українською делегацією. За словами Зеленського, Україна готова до переговорів із представниками президента Америки та підготовила свої мирні пропозиції.

Напередодні Віткофф та Кушнер були з візитом у Кремлі. Там вони провели переговори з диктатором Володимиром Путіним у Москві. У Білому домі зустріч оцінили як досить «змістовну».

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