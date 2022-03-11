"Вибачте, що не змогла виховати гідну людину": Син-пілот з окупованого Криму погодився бомбити рідну матір в Україні

Зрадника взяли у полон і тепер відповість перед законом.
Служба безпеки України опублікувала відео з розповіддю жінки про її сина-льотчика, який не побачив нічого злочинного в наказі командування російської армії бомбити мирне населення України.
Сама жінка живе у місті Кременчук Полтавської області.
"Мій рідний син проходив військову службу пілотом у полку морської авіації Російської федерації, що дислокується на окупованій РФ території Криму", - розповідає жінка.
За її словами, 5 березня, виконуючи злочинний наказ командування російської армії, він вилетів до Миколаївської області, де був збитий та взятий до полону.
Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.
"Прошу вибачення перед українським народом. Прошу за сина і за себе, що не змогла виростити нормальну, гідну людину", - сказала мати.
За інформацією СБУ, тепер із окупантом розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ: "Він відповість за скоєне за законом!".
Як повідомлялося, на Миколаївщині наші захисники знищили третій "панцерник" російських окупантів.