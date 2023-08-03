«Вибачте, та ви нам не підходите за віком»: що таке ейджизм і чим він загрожує людині

Дискримінація за віком – досить поширене явище, що особливо гостро відчувається під час працевлаштування. У кандидата прекрасне резюме, портфоліо, рекомендації з попередніх місць роботи. Але коли йому 45 років, то не факт, що візьмуть на роботу. Бо команда має в середньому вік до 35 років. І поки тридцятирічні амбітні лідери досягають кар’єрних висот, за бортом залишаються ті, кому «трохи за…». Що таке дискримінація за віком, і чому це так небезпечно для суспільства – читайте далі.

Що таке ейджизм

Ейджизмом називають дискримінацію за віком або занадто молодих, або людей похилого віку. Це стереотипні твердження про людей певної вікової категорії та зневажливе ставлення до них. Деякі роботодавці не беруть кандидатів на роботу вже після 35, оскільки думають, що у молодого керівництва можуть бути складнощі в комунікації з такими людьми. Також упереджено ставляться до молодих спеціалістів, які щойно закінчили вуз, автоматично зараховуючи до некомпетентних.

Прояви дискримінації за віком

Працевлаштування. Напевно, всі помічали, що в оголошеннях стосовно роботи середній вік досить часто обмежується до 35-40 років. Роботодавців це зовсім не бентежить, адже кожен з них хоче бачити у своїй команді амбітного, молодого професіонала, який не піде на пенсію через 7 років і не ходитиме на лікарняні. Тому ті, кому за 40, нерідко хапаються за будь-яку роботу, з мінімальною зарплатою та часто з неофіційним працевлаштуванням. Досить поширені випадки, коли педагог вимушений робити прибиральником чи сторожем за мізерну зарплату.

Принизливі вимоги. Наприклад в компанії працює жінка, висококваліфікований спеціаліст з великим досвідом, керівництво задоволене її роботою. Але вона має мімічні зморшки та сивину. Тому начальство їй натякає на те, що вона повинна мати молодший вигляд, щоб не відлякувати клієнтів. І така працівниця вимушена щось із цим робити, оскільки чудово розуміє, що більше таку роботу не знайде, бо обмежена за своїм віком.

Неуважність лікарів. Досить часто лікарі до пацієнтів похилого віку ставляться дуже упереджено, списуючи все на їхній вік. Тому ставлять помилкові діагнози, проводять поверхові огляди таких пацієнтів, призначають неналежне лікування. Мовляв, а що ви хотіли, вам уже за 60, звичайно, буде біль у суглобах, проблеми із травленням. А найгірше те, що за таку некомпетентність доводиться розплачуватися пацієнтам.

Різноманітні обмеження. Це можуть бути обмеження у виборі одягу, макіяжу, способів відпочинку тощо.

Які є наслідки дискримінації за віком

Наразі є невтішні висновки – населення нашої планети стрімко старіє. Згідно наукових досліджень, у 2030 році кількість людей, вік яких становить 60 років, складатиме одну шосту населення Землі. Але всі ці люди могли б вести соціально активний спосіб життя, працювати, сплачувати податки. Та через дискримінацію і побутування стереотипів вони залишаються без роботи, в частковій чи повній ізоляції від соціально активного життя. А це в свою чергу призводить до депресивних станів та різноманітних хвороб. І державам доводиться витрачати дуже багато коштів на соціальні гарантії для таких людей, хоча вони могли б успішно самі себе забезпечувати і бути корисними суспільству.

Боротьба з ейджизмом в Україні

Від 2021 року ВООЗ проводить глобальну кампанію по боротьбі проти дискримінації за віком. В Україні заборона дискримінації в оголошеннях про відкриті вакансії діє ще з 1996 року. За якою роботодавці не мають права вказувати стать, вік та соціальне походження кандидатів. Та ніхто досі не ставився серйозно до таких вимог. Саме тому у 2022 році були внесені зміни до законодавства. Тепер у разі порушення такої заборони, роботодавці повинні будуть сплатити штраф розміром 67 тис. грн.

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