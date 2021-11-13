Вибіг на дорогу: в Рівненський області необачний пішохід потрапив під колеса автівки

Вибіг на дорогу: в Рівненський області необачний пішохід потрапив під колеса автівки

Чоловік помер на місці.

У Рівненській області під колесами авто загинув житель Вінниччини. Правоохоронцям водій сказав, що чоловік раптово вибіг на дорогу.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Також читайте На Волині нетверезий водій збив двох дітей і втік з місця ДТП

Наїзд на пішохода здійснив 41-річний водій автомобіля Seat Cordoba. Пішоходом виявився 51-річний житель міста Жмеринка Вінницької області, який, зі слів водія, раптово вибіг на проїзну частину.

Кермувальник сам викликав "швидку" та повідомив до поліції. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Медики лише констатували його смерть.

За результатами освідування, водій автомобіля перебував тверезий. За фактом порушення безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у Прилуцькому районі на трасі біля села Обичів сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vario та автомобіль Volkswagen Polo. Внаслідок аварії загинула 37-річна водійка легковика.

Читайте також:

ДТП в Харкові: що загрожує кермувальнику і яку версію аварії він розказав слідчим

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання