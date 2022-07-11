Вибіг з будинку із закривавленими руками: у Черкаській області чоловік намагався приховати вбивство

У Смілі перехожі помітили, що на вулиці Героїв Холодноярців горить будинок, а з нього вибіг чоловік, у якого руки були в крові.

Очевидці затримали зловмисника та викликали на місце працівників ДСНС та правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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Коли рятувальники локалізували займання й поліцейські зайшли до однієї з кімнат, там виявили обгорілий труп 61-річного чоловіка. Після огляду його тіла, в області голови у потерпілого виявили тілесні ушкодження.

Затриманий розповів, що під час застілля побив 61-річного товариша з яким виник конфлікт. У сварці він схопив цеглину та декілька разів вдарив нею по голові друга. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник накрив тіло поліетиленовим пакетом та підпалив його.

Правопорушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше стало відомо, що у Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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