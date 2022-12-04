Вибіг з будинку, впав та помер: у Миколаївській області чоловік вбив товариша

На Миколаївщині конфлікт між чоловіками закінчився трагедією.

У Миколаївській області під час сварки чоловік завдав ударів товаришу, від яких він помер.

Подробиці вбивства повідомила поліція Миколаївської області.

До відділення поліції звернулися перехожі і заявили, що біля одного з будинків по вул. Океанівській лежить тіло чоловіка з ознаками побиття.

На місці події поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 42-річному потерпілому спричинив знайомий після спільного розпивання спиртних напоїв.

"Між чоловіками розпочалася сварка, під час якої 47-річний зловмисник завдав потерпілому численні удари. Після яких чоловік вибіг з будинку, впав та помер", - зазначили у поліції.

Під час слідчо-оперативних заходів оперативники розшукали зловмисника, який після вчинення злочину переховувався на території міста.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо:

У Запорізькій області батька жорстоко вбив рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. А в Тернопільській області під час сварки 56-річний чоловік вбив свою 81-річну матір, після чого вкоротив собі віку.

свою 81-річну матір, після чого вкоротив собі віку. В Одеській області жінка повідомила до поліції, що виявила вдома співмешканця мертвим. Правоохоронці виїхали за адресою проживання подружжя і встановили: громадянка вдарила потерпілого ножем.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також: