Вибіг з будинку, впав та помер: у Миколаївській області чоловік вбив товариша

На Миколаївщині конфлікт між чоловіками закінчився трагедією.
У Миколаївській області під час сварки чоловік завдав ударів товаришу, від яких він помер.
Подробиці вбивства повідомила поліція Миколаївської області.
До відділення поліції звернулися перехожі і заявили, що біля одного з будинків по вул. Океанівській лежить тіло чоловіка з ознаками побиття.
На місці події поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 42-річному потерпілому спричинив знайомий після спільного розпивання спиртних напоїв.
"Між чоловіками розпочалася сварка, під час якої 47-річний зловмисник завдав потерпілому численні удари. Після яких чоловік вибіг з будинку, впав та помер", - зазначили у поліції.
Під час слідчо-оперативних заходів оперативники розшукали зловмисника, який після вчинення злочину переховувався на території міста.
Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
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