Вибігли з сином за кілька хвилин до влучання ракети: у Львові дивом врятувалося подружжя журналістів

Вчасне рішення спуститися в укриття врятувало їм життя.

Російська армія серед ночі 6 липня завдала ракетного удару по Львову. Окупанти влучили в житловий будинок на вулиці Стрийській, там загинуло п'ять людей. Павло Вуєць і Наталія Сокирчук з сином мешкали на останньому поверсі цього будинку. Вони дивом врятувалися – вибігли з квартири в укриття за кілька хвилин до влучання ракети.

Про це розповів журналіст Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook, а також повідомляє "Главком".

Подружжя евакуювалося з Києва до Львова через повномасштабне вторгнення у березні 2022 року. На заході України вони знімали квартиру.

"Тепер у колег немає ні житла, яке вони знімали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі!" – розповів Сергій Томіленко.

Вчасне рішення спуститися в укриття врятувало їм життя. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти сім'ї.

Павло Вуєць працює журналістом видання "Главком" з моменту його заснування. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала там кореспонденткою.

Ракетний удар по Львову

У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

Близько 02:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка охопила зокрема й західні регіони. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря. Спочатку вони летіли в бік Києва, але згодом змінили траєкторію та полетіли на захід.

Перші вибухи цієї ночі у Львові пролунали близько 02:30. Протягом наступних 40 хвилин місто Лева почуло ще серію вибухів. Подекуди сталися перебої зі світлом та мобільним зв'язком. 03:18 – відбій тривоги.

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