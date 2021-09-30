Вибили вікно і витягли чоловіка: у Дніпрі спецпідрозділ поліції затримав водія іномарки

У чому підозрюють чоловіка, поки невідомо.
У Дніпрі вдень 30 вересня на проспекті Нігояна спецпідрозділ поліції “КОРД” провів затримання.
Про це пише видання "Інформатор".
Так, правоохоронці зупинили на дорозі водія автомобіля BMW. У легковику розбили вікно, витягли з транспортного засобу чоловіка і наділи на нього наручники.
За фактом чого затримали громадянина, зараз невідомо. Неясно також, чи був в авто хтось крім водія. На місці проводяться слідчі дії, через які на проспекті ускладнено рух.
Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області чоловік напав з ножем на двох перехожих. В результаті чого один з них помер на місці, другий отримав серйозні поранення.