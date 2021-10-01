Вибір українців. Будівельну групу "Синергія" обрано девелоперською компанією року

Другий рік поспіль "Синергія" займає перше місце в національному конкурсі "Українська народна премія".

Цього року забудовник виграв у в категорії "Нерухомість", отримавши звання "Найкраща девелоперська компанія Київської області 2021".

"Українська народна премія" — це щорічний національний проєкт, який визначає кращі товари та послуги на ринку. Що важливо - переможців обирають шляхом онлайн опитування споживачів. Урочиста церемонія нагородження відбудеться в рамках Kyiv International Economic Forum. За результатами 2021 року було визначено переможців у 24 категоріях, серед яких: нерухомість, бізнес та фінанси, розваги та відпочинок, товари для дітей, інтернет та зв'язок та інші. Результати голосування затверджує всеукраїнська агенція маркетингових досліджень "DigData", що спеціалізується на вивченні споживчої поведінки зі застосуванням online опитувань.

"Ми вдячні нашим клієнтам за довіру й таку високу оцінку. Чергова перемога в рейтингу Української народної премії — це результат зусиль всієї команди. Ми намагаємося розглянути і врахувати всі побажання наших інвесторів та мешканців: регулярно проводимо опитування, читаємо відгуки та коментарі. А зворотний зв'язок у вигляді перемоги в "Українській народній премії" мотивує нас працювати ще активніше та робити ще більше для вашого комфортного життя", — коментує директор Будівельної групи "Синергія" Ігор Оверко.

Компанія заявляє, що всі її проєкти створюються на основі Стандартів Синергії. Затишні двори-парки з продуманою навігацією, сучасні дитячі майданчики, довговічні фасади, просторі й світлі під'їзди, квартири з великими вікнами — разом ці елементи роблять житлові комплекси Будівельної Групи "Синергія" комфортними для життя. Що з року в рік підтверджується народним вибором. На сьогодні в житлових комплексах забудовника проживає близько 11 тисяч мешканців.

Нагадаємо, що Синергія є членом Конфедерації будівельників України (КБУ) та щорічно отримує премії та нагороди в національних конкурсах, а також призові місця в престижних рейтингах. Серед останніх звань компанії: "Бренд року", "Вибір року", перемоги в європейських проєктах — "EE Real Estate Project Awards" та професійних національних — IBuild та інших. Тільки за останній рік компанія увійшла в Топ-5 компаній на ринку житлової нерухомості в передмісті столиці за Рейтингом "Мінфіну" та зайняла 10 місце у Рейтингу найбільших забудовників–2020 за версією порталу нерухомості "ЛУН" та видання "НВ". Дізнатись більше про компанію можна за посиланням.

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