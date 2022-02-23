"Вибір зроблено": Ющенко звернувся до українців через загострення на Донбасі

"Вибір зроблено": Ющенко звернувся до українців через загострення на Донбасі

За словами Ющенка, суттю його життя є свобода та Україна.

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до українців через загострення на Донбасі. Він підкреслив, що у цей складний час залишається із родиною в країні.

Про це він 23 лютого написав на своїй сторінці в Facebook.

"У ці складні для України дні, перед лицем наростаючої агресії Російської Федерації, хочу запевнити Вас, - я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено", - підкреслив він.

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За словами Ющенка, суттю його життя є свобода та Україна. Свобода схожа на сонце, помічаєш, коли втрачаєш, коли її нема, написав експрезидент.

"Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу!...Ми повинні йти вперед, не можемо зупинятися, щоб наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку. Я обираю вільну, сильну і справедливу Україну. Ми зможемо і Україна - переможе! Слава Україні", - додав Ющенко.

Нагадаємо, що Ющенко прокоментував новини про те, що Росія планує вторгнення до України. Політик вважає, що жодного нападу на Україну не буде. Втім, розповів, що все ж таки варто зміцнити армію.

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