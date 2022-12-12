Вибіркове “правосуддя”: КВУ заявив про незаконне позбавлення повноважень мера Чернігова

У Комітеті виборців України говорять про політичний інтерес у справі Владислава Атрошенка.

Комітет виборців України (КВУ) виступив із заявою щодо незаконного позбавлення повноважень Чернігівського міського голови

Владислава Атрошенка.

Про це йдеться у відповідному документі КВУ.

Позбавлення повноважень мера Чернігова Комітет назвав "небезпечним прецедентом, що завдає удару місцевому самоврядуванню та підважує досягнення реформи децентралізації".

За заявою КВУ, Яворівський районний суд Львівської області фактично ревізував волю чернігівців, які у 2020 році вдруге переобрали Атрошенка міським головою.

"Він (Владислав Артошенко – ред.) отримав один із рекордних результатів показників серед виборів мерів обласних центрів країни", – йдеться у заяві.

Також у КВУ наголосили на суперечність положенням закону, яким керувався суд при винесенні рішення.

"Грубе порушення рішення суду, який визнав винним мера за одне правопорушення по двох частинах однієї статті 172-7 КУпАП; стаття 172-7 КУпАП може передбачати відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади на один рік виключно після повторного адміністративному стягненню за такі ж порушення протягом року; суд бездоказово застосував положення ч. 6 ст. 30 КУпАП, не пояснивши свій мотив “характером правопорушення” (не вказавши жодного доказу), щоб позбавити мера права обіймати свою посаду на один рік”, – йдеться в заяві КВУ.

Окремо в КВУ звернули увагу на передавання справи щодо чернігівського міського голови саме до Яворівського районного суду Львівської області. За заявою Комітету, це може свідчити про замовність та політичний інтерес в справі.

Натомість в Комітеті виборців сподіваються, що апеляційний суд відновить законність, скасувавши рішення Яворівського суду.

"Комітет виборців України вважає, що дане рішення є небезпечним прецедентом, коли, керуючись політичними мотивами, позбавляють право керувати містом законно обраного мера. Цей прецедент може стати катастрофічним для розвитку місцевого самоврядування в Україні та згортанням реформи децентралізації", – додали у КВУ.

Комітет назвав позбавлення повноважень мера Чернігова вибірковим “правосуддям”, що несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню.

Справа Атрошенка: що відомо

Зазначимо, Владислава Атрошенка позбавили права обіймати його посаду на один рік за дії в умовах реального конфлікту інтересів. Відповідне рішення 7 грудня 2022 року виніс Яворівський районного суду Львівської області.

Також суд оштрафував мера Чернігова.

Водночас Атрошенко написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив його Офіс у тиску на суддю.

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