Вибите око і численні переломи: у Запоріжжі чоловік ледь не до смерті побив кішку і викинув з вікна 3 поверху

Вибите око і численні переломи: у Запоріжжі чоловік ледь не до смерті побив кішку і викинув з вікна 3 поверху

Зловмисника знайшла поліція і він має понести покарання за скоєне.

У Запоріжжі під багатоквартирним будинком перехожі знайшли скалічену кішку. Тварину забрали зоозахисники і доправили до ветлікарні, а правоохоронці розшукали того, хто познущався з чотирилапої.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

До поліції із заявою щодо жорстокого поводження із твариною звернулася місцева зоозахисниця. Вона повідомила, що під будинком по вулиці Запорізькій знайшла покалічену кішку. Тварину, за її словами, скоріше за все викинули з вікна. Зоозахисниця відвезла її до ветклініки, де діагностували численні травми: травматичну ампутацію ока, тяжкі черепні та інші поранення.

"За отриманим повідомленням поліцейські провели низку оперативно-пошукових заходів, опитали жителів будинку та знайшли свідків, які чули галас, гуркіт та крики тварини в одній з квартир на третьому поверсі. В подальшому встановлено, що хазяїн після жорстокого побиття беззахисної тварини, викинув її через вікно", - розповіли у поліції.

Власника тварини звинувачують у жорстокому поводженні із твариною (ч.1 статті 299 Кримінального кодексу України). За скоєне йому загрожує обмеження волі строком від одного до трьох років або позбавленням волі від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у селі Солотвин Житомирської області діти знущалися з собаки заради лайків в Мережі. Вони кидали тварину в воду і знімали це все на телефон. При цьому вони раділи і весело сміялись.

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