Вибити росіян із Сєвєродонецька можливо, але рішення ухвалює командування - Гайдай

За останні два дні ЗСУ змогли відтіснити росіян з кількох вулиць Сєвєродонецька на Луганщині, через що посилилися обстріли.

Ухвалювати рішення, чи відбивати росіян з міста має командування.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів голова Луганськї ОВА Сергій Гайдай.

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька — можливо. Це завдання нам під силу. Єдине — а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення. У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти. Але в політичному плані Сєвєродонецьк — це обласний центр. Його відбиття підніме наш моральний дух, достатньо потужно, а росіян — деморалізує після того, як вони заявляли, що повністю його контролюють", - говорить Гайдай.

Він додав, що заяви росіян про те, що вони контролюють місто, не відповідають дійсності, оскільки бої тривають.

"Як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", - резюмував Гайдай.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті. Зараз ЗСУ контролює 50% міста.

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