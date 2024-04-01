Вибиті вікна та пошкодження водогону: Терехов прокоментував ситуацію в Шевченківському районі Харкова після обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в Шевченківському районі після обстрілу.

Про це інформують місцеві видання.

«Хочу ще раз сказати, що це війна проти мирного, цивільного населення. Сьогодні ворог знову обстріляв наше місто — місто Харків. В результаті було чути вибухи біля житлових будинків, є пошкодження житлового будинку: вибиті вікна, тепер ми обстежуватимемо дах. Окрім того, сталося пошкодження водогону невеликого діаметра. Наразі наші комунальні служби працюють на місці та усувають пошкодження. Що стосується людей, на щастя, постраждалих немає», - зауважив він.

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Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00.

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