Вибиті зуби і зв'язані руки: у Здвижівці на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, серед яких 29-річний військовий

Вибиті зуби і зв'язані руки: у Здвижівці на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, серед яких 29-річний військовий

На Київщині знайшли тіла трьох закатованих чоловіків.

Серед закатованих - 29-річний військовий ЗСУ Віктор Балай. Після російського вторгнення він пішов до Бородянки, щоби приєднатись до ЗСУ.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що далі сталося з Віктором, невідомо. Але нещодавно його тіло та ще двох чоловіків знайшли у Здвижівці. Тіла були скручені, руки зв'язані, а зуби вибиті.

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Бабуся Віктора живе у Бородянці. Вона каже, що під час окупації росіяни поставили три одиниці бойової техніки на її подвір’ї, вкрали з її будинку всі речі та запаси їжі. До неї окупанти хотіли заселити двох жінок. Старенька відповіла, що у неї мало місця та запропонувала котедж навпроти. Але їй відповіли: там – командування. Хоча на паркані того будинку був напис "Люди".

Пенсіонерка вже не пам’ятає жінок, але цілком можливо, що саме їхні трупи пізніше ховав місцевий священик. Тіла були загорнутими у жовту і блакитну тканину.

Нагадаємо, що прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі.

Також ми повідомляли, що у Київській області знайшли 1150 тіл загиблих цивільних громадян.

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