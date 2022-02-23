Вибив ногами скло у вікнах та виплив до берега: в Одеській області водій вимушено втопив автомобіль 

Рятувальники дістали машину.
В Одеській області водій легкового авто вимушено з'їхав у водойму, щоб уникнути ДТП.
Про це пише місцеве видання "УСІ".
Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік Іллічівського судноремонтного заводу, між селом Малодолинським та селищем міського типу Олександрівка.
Водій машини розповів, що був вимушений заїхати у водойму, адже на зустріч йому на дорозі раптово виїхала машина. Аби уникнути зіткнення, водій зробив різкий маневр вбік та злетів у воду. Опинившись у воді, він вибив ногами скло у вікнах та виплив до берега. Згодом він викликав рятувальників, які допомогли дістати машину з води із залученням крану.
Раніше стало відомо, що у Рівненській області 24-річний водій втопився у власній машині.
Читайте також: