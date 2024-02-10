“Вибивали” гроші і погрожували вбити сім'ю бійця ЗСУ: що відомо про гучне затримання рекетирів

У Запоріжжі чоловіки погрожували вбивством сім’ї загиблого бійця ЗСУ, якщо та не віддасть їм кошти, отримані від держави. Йдеться про тисячі доларів. І такий випадок в Україні не поодинокий.

Деталі гучного затримання рекетирів - в ексклюзиві TSN.UA.

СБУ схопило злочинців

У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України викрили та затримали злочинне угрупування, яке перейшло усі моральні межі. За даними СБУ, ті хотіли віджати державні виплати у вдови воїна ЗСУ.

"Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів", - повідомили у службі.

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Загалом задокументовано факт "вибивання" 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України.

Як пишуть у Мережі, вони запорізькі кримінальники - Віталій Коломоєць, Анатолій Гребенець та Андрій Смоляний. За гроші, які вдова загиблого воїна ЗСУ отримала від держави, бандити були готові на все. Спочатку вони заявили, що її чоловік нібито не повернув їм борг. Потім почали переслідувати її з родиною, чинити психологічний тиск та навіть погрожували вбити її дочку.

Вигаданий борг

За розробленим планом один із підозрюваних із вересня 2023 року почав вимагати від жінки сплатити вигаданий борг її чоловіка у сумі 10 тис. доларів США. Він систематично телефонував їй та відвідував за місцем мешкання з погрозами застосування насильства та пошкодження майна. Інші двоє навпаки за цю ж суму запропонували вдові військового свої послуги з "вирішення питання" про неповернення боргу.

Дивіться на ютубканалі ТСН: ШОК! Рекетири “вибивали” гроші і погрожували вбити доньку і вдову бійця ЗСУ!

Групу вимагачів затримано в порядку ст. 208 КПК України після передання частини грошових коштів у сумі 150 тис. грн. Двом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, третьому – цілодобовий арешт.

Як повідомляють у СБУ, “розбоєм” ці троє займалися давно і буквально тероризували місцевих, із застосуванням сили вимагали від них “данину” за борги, яких не існувало. Таким чином чоловіки нібито поширювали свій вплив в обласному центрі та кількох інших районах області. А зловити на гачок зловмисників вдалося у момент передачі їм грошей.

Злочинцям загрожує термін

Якщо їх вину доведе суд, то чоловіки сядуть ще раз. Рекетирам загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ та Нацполіція ж продовжують розслідування, щоб з’ясувати якомога більше деталей про злочинців.

Як би це не приголомшувало, такі ситуації в Україні непоодинокі. У Службі безпеки вже кілька разів повідомляли про випадки “рекетирства” у бік українських воїнів чи їх сімей в різних регіонах України. Так от наприкінці грудня просто ідентична ситуація сталася на Волині.

Як розповідають у Службі безпеки, там молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима. Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями.

Також ми писали, що в Україні судитимуть 10 учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та переказали до РФ майже 3 млрд грн прибутків.

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