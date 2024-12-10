"Вибивали" гроші з подружжя: на Житомирщині затримано рекетирів

Служба безпеки та слідчі Національної поліції нейтралізували злочинне угруповання, яке збиралося "обкласти даниною" і тримати в страху жителів Житомирщини. Зловмисники вимагали від подружжя 3 тисяч доларів США у межах одного "траншу", а загалом збиралися "вибити" майже 1,5 млн грн для наповнення так званої "злодійської каси".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти вдерлися до помешкання військового, коли дізналися, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій.

"Використовуючи важкий стан воїна, фігуранти погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити "данину". У разі відмови рекетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників угруповання, коли вони знову "навідалися" до оселі військового.

За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них – місцева жителька, причетна до сутенерства.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами в Україні на замовлення окупантів. Злочинці діяли на Київщині та Тернопільщині, намагаючись знищити військову техніку та адмінбудівлі за допомогою легкозаймистих сумішей.

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