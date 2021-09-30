Вибивали зізнання і "вішали" чужі злочини: під Дніпром судитимуть трьох поліцейських

Правоохоронці штучно нарощували позитивні показники своєї роботи.

У Нікополі Дніпропетровської області судитимуть трьох поліцейських, які знущалися з громадян і вибивали зізнання за злочини, які вони не скоювали.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох оперативників Нікопольського районного управління поліції за перевищення службових повноважень (ч.2 ст.28 ч.2 ст.365 КК України).

За даними слідства, у квітні 2021 року у Марганці вказані поліцейські, задля штучного нарощування показників роботи, безпідставно затримали двох громадян. Вони незаконно їх обшукали, в надії знайти наркотики, але так їх і не знайшли.

"Виходячи за межі наданих законом повноважень, правоохоронці завдали чоловікам ударів по тілу, відібрали у них мобільні телефони, після чого доправили до відділення поліції, де, застосовуючи до потерпілих заходи фізичного та психологічного впливу, змушували зізнатися у скоєнні кримінального правопорушення", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що в Одеській області патрульні побили 35-річну пасажирку автомобіля, водій якого скоїв ДТП.

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