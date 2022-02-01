Вибивали зізнання зі збоченнями: правоохоронці здавлювали і відтягували геніталії чоловіку, щоб розкрити вбивство під Харковом

Вибивали зізнання зі збоченнями: правоохоронці здавлювали і відтягували геніталії чоловіку, щоб розкрити вбивство під Харковом

Правоохоронці хотіли швидко розкрити тяжкий злочин.

У Харківській області за катування людини судитимуть трьох правоохоронців. Вони "вибивали" зізнання з чоловіка у вбивстві.

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Про це повідомляє ДБР.

Слідчі завершили розслідування стосовно заступника начальника одного з відділів поліції Харківщини та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, які зі збоченнями катували чоловіка. Обвинувальні акти направлено до суду.

Також на лаві підсудних опинився судмедексперт, який намагався приховати злочин.

Слідство встановило, що зазначені правоохоронці розслідували вбивство, яке сталося в одному із сіл Харківської області. Вони вирішили якнайшвидше розкрити злочин, тож винним призначили 61-річного знайомого вбитого.

Поліцейські зайшли до будинку, коли він спав, одразу почали його бити, душити дерев’яною палицею і вимагали зізнатися у вбивстві. Далі одягли кайданки та відвезли до відділку, де катування тривало.

Понад годину "підозрюваного" били пластиковою пляшкою з водою по голові, а потім заступник начальника відділення поліції натягнув гумові рукавички і заходився здавлювати і відтягувати статеві органи чоловіка.

Не витримавши катувань, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.

Щоб приховати сліди катування, правоохоронці домовилися із судмедекспертом, який написав у довідці, що тілесних пошкоджень у підозрюваного не виявив.

"Таким чином двоє правоохоронців обвинувачуються у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Завідувач районного бюро судово-медичної експертизи обвинувачується у наданні завідомо неправдивого висновку органу досудового розслідування, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині (ч. 2 ст. 384 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років", - розповіли у ДБР.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Одесі злочинну групу, до складу якої входили співробітники структурних підрозділів Держприкордонслужби. Учасники банди тероризували мешканців Одеської області, викрадали людей і вимагали у них гроші.

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