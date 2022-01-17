Вибивав двері міськради і погрожував "невидимою" зброєю: у Чернівцях чоловіка госпіталізували до психлікарні

Вибивав двері міськради і погрожував "невидимою" зброєю: у Чернівцях чоловіка госпіталізували до психлікарні

За словами патрульних, порушник поводився неадекватно.

У неділю, 16 січня, неадекватний чоловік кинувся вибивати вхідні двері до будівлі Чернівецької міськради та трощити шибки. Також він погрожував зброєю, якої не мав, і заявляв, що надалі буде займатися хуліганством.

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Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю патрульної поліції області Юлію Замерзляк, порушника помітили правоохоронці під час патрулювання вулиці і затримали.

На нього склали два протоколи: за дрібне хуліганство і за появу у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Утім проходити огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився. Чому чоловік трощив двері міськради - наразі невідомо. В результаті порушника госпіталізували до психіатричної лікарні.

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