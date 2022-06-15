Вибивають окупантів з Миколаївщини: два гелікоптери ЗСУ влучно атакувала ворожі позиції

Вибивають окупантів з Миколаївщини: два гелікоптери ЗСУ влучно атакувала ворожі позиції

В Миколаївській області українські пілоти зробили візит на позиції російських окупантів.

Після візиту Повітряних сил окупанти залишилися без кількох одиниць техніки і не дорахувалися особового складу.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська ударна авіація добряче поколошматила окупантів - знищена ворожа техніка, 9 БпЛА і кілька десятків вояк.

Раніше ми повідомляли, що у Повітряних силах розповіли, як з'явився загальний образ "Привид Києва". Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту Києва. Він зауважив, що ворог тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10.

Читайте також: