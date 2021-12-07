Вибори до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі: Зеленський розширив санкційний список

Вибори до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі: Зеленський розширив санкційний список

Укази набирають чинності з дня опублікування.

Президент України Володимир Зеленський за "російські" вибори в окупованому Криму і на Донбасі ввів у дію рішення РНБО "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Указ №623 з'явився на сайті голови держави 7 грудня.

Під санкції потрапили:

Михайло Малишев - голова так званої "ЦВК Республіки Крим"

Костянтин Бахарєв - обраний у Криму депутат Держдуми Росії від "Єдиної Росії"

Юрій Ставицький та Володимир Сорокін - кандидати на виборах від російських "зелених"

десятки інших членів "ЦВК Республіки Крим" та територіальних виборчих комісій.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря Олексія Данілова. Укази набирають чинності з дня опублікування.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони тривали три дні. Голосували також на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

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