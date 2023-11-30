Вибори лише після завершення воєнного стану: всі політичні сили ВР підписали меморандум

Як парламентські, так і президентські вибори в Україні мають відбутися лише після завершення війни.

В листопаді 2023-го всі політичні сили, які представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану.

Про це йдеться в документі на сайті Верховної Ради, а також у коментарі першого віцеспікера Олександра Корнієнка "Українській правді".

Домовленості про проведення виборів лише після завершення воєнного стану в Україні було досягнуто нпід час зустрічі у форматі "Діалогів Жана Моне" задля миру та демократії, яка відбулася 10-12 листопада на Закарпатті.

В листопаді 2023-го всі політичні сили підписали меморандум про проведення наступних виборів Фото: сайт парламенту, УП

Відомо, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання "дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)".

Серед тих, хто підписав документ, зокрема, є:

Давид Арахамія ("Слуга народу"),

Юлія Тимошенко ("Батьківщини"),

Ірина Геращенко ("Євросолідарність"),

Олександраи Устінова ("Голос"),

Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"),

Вікторія Подгорна ("Слуга народу")

Зазначено, що вибори мають бути проведені на основі діючого Виборчого кодексу, зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку (як приклад - скасування обмеження у 2556 від виборчої квоти, необхідних для просування кандидата у виборчому списку).

"Ми переконані, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України і що вони повинні бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів. Однак ми також усвідомлюємо, що внаслідок війни та її наслідків проведення виборів буде пов'язане з унікальними викликами, які потребуватимуть широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення. Тому в рамках наступного Діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками щодо принципів, що можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні", - йдеться у документі.

Як сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, всі зобов’язання, які взяли на себе політсили, є у меморандумі.

"Діалоги Жана Моне" 10-12 листопада були присвячені широкому колу питань, серед яких було і питання виборів", - сказав він.

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вже розповідав, чому 2024 року в Україні не можна проводити ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, нібито президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення провести наступні президентські вибори 31 березня 2024 року.

Раніше у західних ЗМІ йшлося про те, як Захід може дестабілізувати режим президента РФ Володимира Путіна. Автори писали про президентські вибори в РФ 2024 року і зазначили, що немає жодної причини, чому Захід повинен дозволити Путіну просто отримати ще одну перемогу "в сумній пародії на демократію, в якій він головує".

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