Вибори мера Харкова: коли з'являться остаточні результати голосування

Екзитполи вже оголосили результати голосування.

Вибори мера у Харкові відбулися сьогодні, 31 жовтня. Харків'яни обрали нового голову міста серед десяти кандидатів.

Результати голосування Центрвиборчком має оголосити до 12 листопада 2021 року.

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Водночас, вже сьогодні після закриття виборчих дільниць, з’явилися результати проведених екзитолів.

За даними екзитполу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків’ян.

За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Вибори народних депутатів та міських голів – хто лідирує та чи минулося без сутичок | Новини України

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