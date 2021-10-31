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Вибори мера Харкова: коли з'являться остаточні результати голосування

Вибори мера Харкова: коли з'являться остаточні результати голосування

Суспільне

Екзитполи вже оголосили результати голосування.

Вибори мера у Харкові відбулися сьогодні, 31 жовтня. Харків'яни обрали нового голову міста серед десяти кандидатів.

Результати голосування Центрвиборчком має оголосити до 12 листопада 2021 року. 

Водночас, вже сьогодні після закриття виборчих дільниць, з’явилися результати проведених екзитолів.

За даними екзитполу, на виборах мера Харкова впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків’ян.

За Михайла Добкіна віддали голос 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

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