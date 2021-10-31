Вибори мера Харкова: поліція отримала понад 30 повідомлень про порушення

О 20:00 у Харкові закрилися виборчі дільниці.

Станом на 15.00 неділі харківська поліція зареєструвала 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

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"Інформацію про події внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. За всіма зверненнями проводиться ретельна перевірка", - зазначили у відомстві.

Зокрема, під час моніторингу мережі Інтернет поліція виявила інформацію про те, що на виборчій дільниці у Немишлянському районі у кабінці для голосування перебували двоє людей. У ході перевірки було встановлено, що до кабінки увійшла жінка з дитиною.

Ще одне повідомлення стосувалося жінки, яка намагалася отримати виборчий бюлетень на пенсійне посвідчення.

Раніше повідомлялося також, що скарги надходили від виборців, які не могли отримати бюлетень для голосування щодо документів у "Дії".

Як повідомлялося, 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендують 10 кандидатів.

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