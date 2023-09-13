Вибори під час війни: соціолог повідомив, як українці ставляться до голосування

Переважна більшість громадян України не вважатимуть такі вибори чесними.

Більшість українців скептично налаштовані на проведення виборів під час війни.

Про це повідомив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в ефірі "Еспресо".

З а його словами, громадяни за вибори після перемоги у війні.

"90% українців проти проведення виборів. Вони вважають, що вибори мають бути проведені після перемоги", - заявив Грушецький.

Вибори під час війни, за словами експерта, спричинить питання щодо їхньої сумнівної легітимності та прозорості результатів. Люди скептично ставляться до дистанційного голосування.

"Якщо вибори проводити, скажімо, через Дію, багато людей будуть вважати, що дані можуть бути фальсифікованими, спотвореними, і це буде підривати легітимність. Влада, яка моніторить дане питання повинна це усвідомлювати", - розповів Грушецький.

Тим часом український експерт назвав умови та ймовірний термін завершення війни в Україні. За його словами, існують сумніви, що вона закінчиться навіть 2024 року.

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