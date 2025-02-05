Вибори під час війни, ядерна зброя для України та зустріч із Путіним: головне з інтерв'ю Зеленського Моргану

Український лідер сказав, у якому випадку диктатор не напав би на нашу державу та назвав умову для переговорів із ним.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з британським журналістом Пірсом Морганом. Йшлося, зокрема, про повернення окупованих територій, виробництво зброї Україною та перспективи завершення війни Путіним.

Головне з інтерв'ю – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ядерна зброя для України

Зеленський заявив, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

Президент відреагував щодо ситуації з затягуванням процесу вступу України до НАТО, заявивши, що Україна потребує захисту, якщо приєднання до Альянсу триватиме десятиліття.

"Дайте нам ядерну зброю і ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити РФ", – сказав Зеленський.

Трамп запрошував Зеленського на інавгурацію

Президент США Дональд Трамп запрошував главу України Володимира Зеленського на свою інавгурацію.

"Передусім я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб..." – сказав Зеленський.

Він наголосив на тому, що потрібен час для переговорів про закінчення війни.

"Нам потрібен час для цього. І в цей момент, у момент інавгурації, я думаю, що у нього є свої власні питання на порядку денному", – сказав Зеленський Пірсу Моргану.

За його словами, інавгурація є одним з найважливіших днів у житті американського народу.

"Думаю, що мені було просто не дуже доречно приїхати... У нього не було б часу на особисту зустріч", – пояснив президент.

Ймовірна зустріч із Путіним

Український лідер прокоментував ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Хоча глава держави вважає президента РФ ворогом, він сяде за стіл переговорів. Водночас Зеленський назвав умову для переговорів з Путіним.

За його словами, він готовий до переговорів, в яких братимуть участь чотири групи (Сполучені Штати, Європа, Україна та Росія), в тому разі, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна домовитися про мир для громадян України і не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками (США, Європа, Україна та Росія – ред.). Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", – сказав президент.

Повернення окупованих територій

Володимир Зеленський вкотре повідомив, як він ставиться до ідеї "мир в обмін на території". Зеленський визнав, що зараз Україна не може повернути всі свої території.

"Ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей. Та на сьогодні ми не можемо порушити клятву, яку ми дали людям, які втратили життя у цій війні. Ми не можемо порушувати Конституцію і не можемо визнавати окуповані території російськими. Так, ми знаємо, що це – тимчасово окуповані території", – каже глава держави.

За словами Зеленського, юридично, незважаючи на те, що хоче Путін та інші, Україна ніколи не визнає ці території російськими. І це не питання компромісу чи не компромісу. Це те, чого не може бути. "Не може бути компромісу в суверенітеті держави", – наголосив він.

Президент висловив жаль, що підтримки, яку нам надають наші партнери, недостатньо для того, щоб повністю витіснити війська Путіна з наших територій. Проте він певен, що врешті-решт Україна поверне свої землі.

"Це може бути комбіноване рішення: на полі бою і дипломатично. Але однаково ми повернемося, ми повернемо своє, тому що ми праві", – каже Зеленський.

Він сподівається, що президент США Дональд Трамп, прем'єр Британії Кір Стармер та країни ЄС сприятимуть цьому. Також Зеленський сподівається на підтримку країн Глобального Півдня, арабських країн і Китаю.

Зеленський наголосив, що не має бути жодних правових компромісів щодо територій.

"Якщо мене хтось запитує, на що готова Україна – Україна передусім готова до закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру, як ніхто у світі. Але Путін – вбивця", – додав він.

Тому глава держави наголосив на важливості гарантій безпеки для України, "щоб Путін не повернувся з війною знову".

Вибори під час війни

За українським законодавством, вибори неможливі під час війни, а закінчення війни неможливе без гарантій безпеки для України.

"Мене обрали 73% населення України. Я завжди казав, що відкритий для будь-яких виборів. Але під час війни виборів бути не може, для цього потрібно змінити законодавство, Конституцію тощо. Це великі проблеми. Але є не законні, а дуже людські причини. Наприклад, як голосуватимуть наші військові? Це не питання від мене. Це питання від усіх українців, як цивільних, так і військових. Як зможуть проголосувати люди на окупованих територіях? Це мільйони людей. Як вони виражатимуть свою волю, кого вони хочуть обирати? Як голосуватимуть 8 мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну?" – сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться – раніше чи пізніше. І щойно буде скасовано воєнний стан, у країні призначать вибори.

"Тоді точно будуть призначені вибори, які потрібні для захисту демократії. Тому це необхідно, але, будь ласка, зрозумійте одну річ: якщо ми зупинимо війну та скасуємо воєнний стан зараз – це те, чого хоче Путін. Це означатиме, що більшість наших військових повернеться додому. Хто тоді нас захищатиме? Які гарантії безпеки має Україна (зараз – ред.), що завадять Росії знову спробувати окупувати нас. Це неможливо, тому спочатку нам потрібні відповіді на ці запитання", – наголосив Володимир Зеленський.

Втрати України та Росії

За словами Зеленського, під час повномасштабної війни з Росією загинуло 45 100 українських військових, а 390 тисяч зазнали поранень. Водночас реальна кількість поранених військових України менша, оскільки до статистики долучено й тих, хто був поранений, але згодом повернувся на поле бою та дістав повторне поранення.

"45 100 людей загинули. І ми маємо близько 390 000 випадків поранень..." – сказав він.

Також Зеленський наголосив на кількості зниклих безвісти українців і тих, хто опинився в полоні.

"Це тисячі людей, які зникли безвісти. Справді тисячі. Скільки з них дійсно зниклих безвісти, а скільки – в'язнів, я на сьогодні не знаю", – додав він.

Проте наразі триває робота, щоб встановити точну кількість військовополонених.

Також головнокомандувач констатував, якими є втрати РФ. Так, Росія на війні проти України втратила близько 350 тис. військових вбитими, ще від 50-70 тис. загарбників вважають зниклими безвісти.

"У них близько 600-700 тис. поранених. Приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша", — сказав президент.

За його словами, росіяни не забирають своїх поранених з поля бою.

"Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там. Оцінки приблизно такі. Але вони дуже чітко відповідають дійсності", — додав президент.

Як пояснити Путіну, що слід завершувати війну

Зеленський вважає: Путін зрозуміє, що він має припинити війну, коли йому чітко це пояснять.

"Коли президент Трамп скаже йому, якщо ви не зупините війну "на раз-два-три", то Україна отримає те й те. Потім Китай повинен сказати Путіну, що з них вистачить, і пригрозити, що не буде підтримувати Росію економічно, а китайські компанії та банки припинять співпрацю з російськими партнерами", – пояснив Зеленський.

На його думку, коли є чіткі умови, великим державам необов'язково воювати з Росією. Їм достатньо "продемонструвати політичну волю та економічні кроки".

"І після цього Путін припинить війну. Тому що він дуже боїться, що його економіка впаде, а люди швидко розчаруються в ньому. І якщо це станеться, він не зможе всидіти в Кремлі і втратить владу. Ось чого він боїться, тому мають бути дуже чіткі сигнали", – наголосив Володимир Зеленський.

Чи втомився президент України від війни

Президент Зеленський зауважив, що як і всі українці, він "трохи втомився", але ні про яке виснаження через майже три роки війни не йдеться.

"Ні, Путін не дочекається цього і ніколи не побачить мене цілком виснаженим. Я, як і все в Україні, залишаюся таким самим, як і тоді (на початку повномасштабного вторгнення – ред.)", – наголосив президент.

Він додав, що через чотири місяці після початку війни усі трохи втомилися.

"Але ми маємо достатньо енергії, щоб боротися за наше існування і наше життя. Іншого шляху немає, тому я відчуваю, що в нас безумовно достатньо ресурсів, щоб боротися до досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – зауважив Володимир Зеленський.

Про Такера Карлсона

Очільник України різко висловився про пропагандиста Такера Карлсона, який вбрав інтервʼю у російського диктатора Путіна і постійно поширює наративи російської пропаганди. Зеленський зазначив, що пропагандист Карлсон постійно повторює слова російського диктатора.

"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", – заявив Зеленський.

Президент впевнений, що Карлсон навмисно дезінформує людей та повторює пропаганду Кремля.

Крім того, він відповів на закиди Карлсон про те, що в Україні переслідують християнські конфесії, зокрема московський патріархат.

Він заявив, що цю установу було виключено з Ради церков України самими конфесіями і влада не брала в цьому жодної участі.

Час УПЦ МП в Україні завершився

Україна більше не дозволить Московському патріархату (УПЦ МП) діяти як інструмент впливу Росії. Зеленський наголосив що церква, яка підтримує ідеологію "руского міра", не може мати місця в незалежній державі.

"Московський патріархат – це не про віру, це про політику. Вони десятиліттями працювали на Кремль, поширювали проросійські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію. Ми не можемо дозволити, щоб в Україні діяла структура, яка фактично є частиною російської пропагандистської машини", – пояснив президент.

Зеленський наголосив що церква, яка підтримує ідеологію "руского міра", не може мати місця в незалежній державі.

"Московський патріархат – це не про віру, це про політику. Вони десятиліттями працювали на Кремль, поширювали проросійські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію. Ми не можемо дозволити, щоб в Україні діяла структура, яка фактично є частиною російської пропагандистської машини", – пояснив президент.

За якої умови Путін не напав би на Україну

На переконання Зеленського, кремлівський диктатор не почав би повномасштабного вторгнення 2022 року, якби Україна не віддала ядерну зброю.

"Він (Путін – ред.) не вторгся б 2022 року, бо я впевнений, що він отримав би сигнали і не намагався б дійти до ядерної війни, тому що це знищило б весь світ. Він злякався би цього, злякався би свого суспільства, вони б все зрозуміли – всі ризики, які несе наша ядерна зброя, яку ми проміняли на ніщо", – сказав Зеленський.

Україна ліквідувала зрадника

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України ліквідувала людину, причетну до вбивств українців на сході під час Революції гідності.

Відповідаючи на запитання "Чи може він підтвердити, що вбивство Армена Саркісяна було з боку України?" він заявив:

"Я не можу говорити ні про які вбивства, я знаю, що Служба безпеки України ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на сході нашої держави під час Революції гідності на Майдані… Я не знаю чи це ця людина, я не знаю його прізвища, мені важко сказати, чи це той випадок".

Скільки зброї на фронті українського виробицтва

Зеленський зазначив, що нині 40% зброї та техніки, яка використовується українськими військовими, виробляється всередині країни. Водночас він наголосив, що внесок Сполучених Штатів в обороноздатність України становить близько 30%.

Щороку Україна збільшує обсяги виробництва продукції військово-промислового комплексу. Президент наголосив, що вже у 2025 році 40% всієї техніки, яка застосовується на фронті, буде українського виробництва.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні. Десь 40% всього на 2025 рік – це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", – пояснив він.

Попри зростання внутрішнього виробництва, військова підтримка союзників залишається вкрай необхідною. Зеленський зазначив, що постачання озброєння не зупинялося, хоча в останні півтора року спостерігалися певні затримки.

"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла. Я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили", – розповів президент.

Він наголосив, що підтримка партнерів дозволяє посилювати обороноздатність країни та захищати українські території.

"Це давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", – додав Зеленський.

Окремо Зеленський зупинився на ролі США у військовій підтримці України, підкресливши, що без їхньої допомоги або в разі значного її скорочення ситуація на фронті може ускладнитися.

"Внесок в обороноздатність і безпеку України, Сполучених Штатів Америки сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%", – зауважив президент.

Єдина мета Путіна щодо України

Росія не хоче миру, єдина мета її президента Володимира Путіна полягає в тому, щоб Україна перестала існувати. Зеленський акцентував, що незважаючи на свої втрати, Росія не готова закінчити війну.

"Вони не хочуть миру. Наступного разу вони заявлятимуть, що готові до прямих переговорів із президентом Трампом, вони скажуть, що Україна не потрібна, що це глобальна війна між Росією і НАТО, і що вони будуть вести переговори тільки зі США. Але це лише черговий привід, щоб продовжити війну. Єдина мета Путіна – щоб Україна перестала існувати", – наголосив президент.

Крім цього, Зеленський додав, що глава Росії Володимир Путін убив в Україні десятки тисяч цивільних осіб, більшість з яких були російськомовними.

"Путін убив десятки тисяч цивільних осіб. І більшість із них були російськомовними. 90 % із них були на Сході України — у тих самих регіонах, які він окупував. Він вторгся в Україну, вірячи, що російськомовні підтримають його. Йому сказали: "Вони вітатимуть тебе". Це була брехня. І все ж він бомбардував їх, убивав, руйнував їхні будинки", – заявив Зеленський.

Кого Путін хоче бачити президентом України

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоби президентом України був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією.

"Путіну байдуже, хто буде президентом України, головне, щоб це був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією. Хтось, хто вважає НАТО ворогом, – саме так, як Кремль змальовує Альянс для росіян", – розповів український лідер.

Він акцентував, що НАТО – це оборонний альянс, який ні на кого не нападає. Зеленський зазначив, що Кремль маніпулює російським народом, змушуючи його вірити у протилежне.

Раніше в ОПУ повідомили, що особистий контакт між президентами України та Сполучених Штатів може відбутися найближчим часом.

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