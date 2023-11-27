Вибори ромського "барона" на Закарпатті закінчилися масовою бійкою і вбивством

На місці події продовжують працювати поліцейські, щоб не допустити розвитку конфлікту.

В селі Підвиноградів на Закарпатті сталася масова сутичка, яка закінчилася вбивством.

Про це передає поліція Закарпатської області.

"Сьогодні, 27 листопада, близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. Правоохоронці негайно припинили порушення громадського порядку та встановили, що внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників", – йдеться в повідомленні.

Місце злочину

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до смертельгого побиття 40-річного загиблого: підозрюваним є 34-річний місцевий житель. Попередньо відомо, що зловмисник завдав чоловікові одного удару лопатою по голові, після чого той помер.

"Правоохоронці встановили й інших учасників бійки. Наразі з ними проводять слідчі дії. Після проведення першочергових заходів у справі можлива додаткова правова кваліфікація. На місці події продовжують працювати поліцейські, які, зокрема, забезпечили публічний порядок і не допустили розвитку конфлікту", – підсумували правоохоронці.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що заворушення виникли у зв'язку з виборами нового "барона" (неофіційного лідера. – Ред.) ромської громади.

"Сьогодні вдень розпочалися розбірки між "кланами" – двома конкурувальними групами впливу всередині табору. Відбулася масштабна бійка, внаслідок якої, за повідомленнями очевидців, загинула людина. Повідомляється, що на вулиці чули постріли", – додали у виданні "Закарпаття 24".

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті школяр, у родині якого 13 дітей, вкрав 2 000 грн на продукти. Його засудили на 5 років.

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