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Вибори та повістки у "Дії": Федоров прокоментував ймовірність онлайн-голосування та мобілізації

Вибори та повістки у "Дії": Федоров прокоментував ймовірність онлайн-голосування та мобілізації

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

У Мінцифрі часто спростовують чутки, що через "Дію" будуть надсилатися повістки.

У Мінцифрі вкотре запевнили, що у застосунку "Дія" не планується видавання повісток та проведення виборів.

Про це сказав віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону у вівторок, 6 лютого.

"Не планується ні повісток, ні виборів (у "Дії" - ред.)", - відповів міністр коротко на запитання, чи існує ймовірність проведення голосування та роздавання повісток у застосунку. 

Також Федоров додав, що у лютому відомство має намір відкрити код "Дії", який дозволить розробникам подивитися, як працює портал державних послуг. 

"Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у "Дії" буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - зауважив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних на вулиці та заявив, що процедуру мобілізації на сьогодні можна осучаснити завдяки діджитал-формату.

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