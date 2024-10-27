Вибори, територіальні поступки та нові загарбницькі плани Путіна: головне з інтерв'ю Єрмака

Єрмак переконаний, якщо Україна не вистоїть, то Росія нападе на країни Балтії.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera. У ньому він розповів про результати Курської операції, як зміниться підтримка України після виборів у США та чи готовий Зеленський на територіальні поступки.

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Вибори в Україні

Очільник ОП відповів, що вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни. Він вважає, що сьогодні ресурси мають йти на війну.

"(Вибори відбудуться – Ред.) одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", – сказав Єрмак.

Територіальні поступки

Водночас Єрмак запевняє, що президент Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс. Він спростував, що 2022 року президент Зеленський був готовий погодитися на кордони від 23 лютого, заморозивши статус Криму та інших територій Донбасу, окупованих росіянами.

"Але це правда, що він був готовий до переговорів, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню", - наголосив Єрмак.

На які ще країни може напасти РФ

Якщо Україна не вистоїть, Росія нападе на країни Балтії, вважає Єрмак.

Тим, хто боїться ескалації, я кажу, що ми повинні реагувати об’єднано, і потрібно повторити, що недостатньо припинити бойові дії, ми повинні запобігти наступній агресії. В іншому випадку ризик досягає також країн Балтії та загрожує дружнім країнам на Балканах, які, у свою чергу, кажуть, що вони дуже стурбовані. Якщо Україна не заблокує вторгнення, вони будуть наступними", - сказав він.

Війська НАТО в Україні

Украна ніколи не просила НАТО брати військову участь у війні. Натомість ми просимо зброї та матеріальної підтримки.

"Це російська пропаганда звинувачує нас у тому, що ми втягнули світ у війну. Ми боремося поодинці, звісно нам допомагають наші партнери, але поодинці. Щоправда, просимо зброї та матеріальної підтримки. За майже три роки ми показали, що допомога є абсолютно ефективною", - сказав Єрмак.

Курська операція

Курська операція стала символом боротьби, ставлячи під сумнів здатність Путіна контролювати ситуацію на фронті.

Також Єрмак підтримав рішення воєначальників щодо Курська, вважаючи, що це зруйнувало російський наратив та послабило позиції Путіна. Війна, на його думку, залишається єдиним шляхом.

Вибори у США

Єрмак переконаний, що жоден із кандидатів у президенти США не хоче дозволити Путіну виграти війну в Україні.

Зокрем, під час недавньої поїздки до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський мав теплу розмову із кандидаткою від Демократичною партії Камалою Гарріс, але й зустріч із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом теж пройшла дуже добре.

"Ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена. Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, добре знає, що на нас напали і ми не можемо не перемогти”, - сказав він.

Мирні пропозиції Китаю та Бразилії

Президент України Володимир Зеленський буде готовий розглянути мирні пропозиції інших країн, зокрема Китаю та Бразилії, щоб інтегрувати їх в українську формулу миру.

“На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна готова до обговорення варіантів вирішення конфлікту за однієї умови.

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