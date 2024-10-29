Вибори у 2025: Кучма розповів, за яких умов це можливо

Під час війни неможливо забезпечити справедливість виборів.
Проведення виборів в Україні 2025 року неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії. Для цього необхідне завершення війни.
Про це розповів другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, виборам, які проводяться в умовах війни неможливо забезпечити всенародне виявлення, оскільки урну для бюлетенів неможливо доставити в кожен окоп.
"А без голосів тих, хто сидить у тому окопі, це будуть не вибори, а блюзнірство", – зазначив Кучма.
Він наголосив, що вибори у 2025 році абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться.
"Повоєнні вибори взагалі річ непередбачувана. Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою", - підсумував колишній президент.
Раніше ми писали, що за словами Андрія Єрмака проведення виборів можливе після закінчення війни, адже усі солдати повинні мати змогу голосувати.
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