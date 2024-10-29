Вибори у 2025: Кучма розповів, за яких умов це можливо

Під час війни неможливо забезпечити справедливість виборів.

Проведення виборів в Україні 2025 року неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії. Для цього необхідне завершення війни.

Про це розповів другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, виборам, які проводяться в умовах війни неможливо забезпечити всенародне виявлення, оскільки урну для бюлетенів неможливо доставити в кожен окоп.

"А без голосів тих, хто сидить у тому окопі, це будуть не вибори, а блюзнірство", – зазначив Кучма.

Він наголосив, що вибори у 2025 році абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться.

"Повоєнні вибори взагалі річ непередбачувана. Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою", - підсумував колишній президент.

Раніше ми писали, що за словами Андрія Єрмака проведення виборів можливе після закінчення війни, адже усі солдати повинні мати змогу голосувати.

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