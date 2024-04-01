Вибори у Туреччині, деталі обстрілу Харкова та наближення астроїда до Землі: головні новини ночі 1 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Вибиті вікна та пошкодження водогону: Терехов прокоментував ситуацію в Шевченківському районі Харкова після обстрілу Читати далі –>
- Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені Читати далі –>
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