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Вибори у Туреччині, деталі обстрілу Харкова та наближення астроїда до Землі: головні новини ночі 1 квітня 2024 року

Вибори у Туреччині, деталі обстрілу Харкова та наближення астроїда до Землі: головні новини ночі 1 квітня 2024 року

У Туреччині можливі зміни на політичному ландшафті / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Вибиті вікна та пошкодження водогону: Терехов прокоментував ситуацію в Шевченківському районі Харкова після обстрілу Читати далі –>
  • Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені Читати далі –>
  • До Землі рухається 122-метровий астероїд Читати далі –>
  • Спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні: він шукає варіанти - CNN Читати далі –>
  • Турецька опозиція перемогла партію Ердогана на ключових місцевих виборах Читати далі –>

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