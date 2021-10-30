Вибори в Харкові: в ЦВК розповіли, чи перевірятимуть на дільницях COVID-сертифікати

Вибори в Харкові: в ЦВК розповіли, чи перевірятимуть на дільницях COVID-сертифікати

Вибори мера відбудуться у неділю, 31 жовтня.

На дільницях під час виборів у Харкові, які відбудуться 31 жовтня, не будуть перевіряти COVID-сертифікатів у виборців.

Про це повідомила пресслужба ЦВК у Facebook.

"Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть - ні", - йдеться в повідомленні.

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Для того, аби безпечно проголосувати, потрібно мати паспорт; маску, антисептик, особисту ручку; дотримуватися дистанції.

Своєю чергою, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram пояснив свої слова про те те, що на дільницях можуть перевіряти сертифікат або COVID-тест.

"Вчора, коментуючи питання допуску людей до виборчих дільниць у Харкові, я мав на увазі не юридичну, а швидше моральну площину проблеми. Тому кожна свідома людина у таких умовах, вирушаючи у публічне місце, де будуть перебувати також літні люди (а це основна група ризику) повинна максимально подбати про безпеку", - написав він.

Радуцький також наголосив, що Харківська область на межі потрапляння до "червоної" зони. протягом минулої доби в регіоні виявили майже 1,5 тис нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

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