Вибори в Україні наступного року мають відбутися, незважаючи на війну – сенатор США

У США вважають, що провести президентські вибори в Україні наступного року необхідно, аби показати зміни, які відбулися в країні за останні роки.

Сенатор США від республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що наступного року в Україні мають відбутися вибори.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, повідомляє Радіо Свобода.

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сказав Грем.

За його словами, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення, аби показати зміни, які відбулися в країні за останні роки.

"Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна", – сказав він.

Ліндсі Грем додав, що американці пильно стежать за зброєю та коштами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори 2024 року", – зауважив американський сенатор.

Слід зазначити, що наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року. Однак з огляду на війну в країні та воєнний стан, це неможливо.

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