Вибори в Україні під час війни: Кулеба пояснив позицію країн Заходу

На міжнародній арені є тільки два суб’єкти, які використовують тему виборів для розхитування і ослаблення України.

Тему необхідності проведення виборів в Україні, попри оголошений воєнний стан, на Заході використовують лише праворадикальні політики, які не є взірцями демократії. Західні партнери України розуміють необхідність дотримання закону.

Таке роз’яснення зробив в ефірі національного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, лише два суб'єкти на міжнародній арені використовують тему виборів для розхитання і ослаблення України.

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“Перший суб'єкт – це Російська Федерація, яка усіляко підживлює цю тему своїми інформаційними ресурсами... І другий гравець, який системно цю тему просуває – це праворадикальні політики в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Саме вони, які самі не є взірцями демократії, ходять і розказують про те, що "от Україна не є демократичною державою, тому що немає виборів парламенту, немає виборів президента". Позитив тут полягає в тому, що їм уже настільки немає за що нас чіпляти, що вони вже вдаються до цього аргументу, щоб обґрунтувати необхідність зменшення підтримки України”, - прокоментував ситуацію очільник МЗС.

Натомість, зауважив Кулеба, західні партнери України не вимагають проведення жодних виборів під час війни.

“Вони, по-перше, раціонально оцінюють ситуацію і можливість проведення виборів за нинішніх умов. По-друге, тому що вони бачать, що Україна була демократією, є демократією і залишається демократією. І третє, тому що треба виконувати закон, а в законі про воєнний стан... чітко написано: якщо закінчується повноваження президента України під час воєнного стану, то вони тривають до виборів нового президента, які мають відбутися після завершення воєнного стану. Там така стаття, яка не передбачає різночитань", - пояснив український міністр.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

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