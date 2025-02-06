Вибори в Україні: спецпредставник Трампа пояснив, "чи має Зеленський піти"

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив свою заяву про необхідність виборів в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsMax.

Келлог вважає ознакою здорової демократії можливість проведення виборів у країні навіть під час війни. Однак погодився, що Україна не може провести вибори буквально зараз, бо це прямо суперечить українській Конституції.

"Українці не можуть просто зараз провести вибори, тому що це суперечить їхній Конституції. Українці не мають їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це є ознакою здорової демократії", – каже спецпредставник.

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Водноча, Келлог уточнив, що проведення виборів не означає, що президент Володимир Зеленський "має піти".

"Це не означає, що Зеленський має піти, ні. Ознакою здорової демократії є бажання й можливість проводити вибори, навіть під час війни. Тож я думаю, що це здорова ознака", – говорить Келлог.

Також він додав, що Сполучені Штати теж свого часу проводили вибори під час війни. Однак тут справедливо зауважити, що навіть під час воєн територія США не була окупованою.

Нагадаємо, 1 лютого Кіт Келлог заяви, що в Україні потрібно провести парламентські та президентські вибори, якщо вдасться укласти угоду про припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на цю пропозицію. Він заявив, що говорити про вибори без розуміння, як завершити війну, безглуздо.

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