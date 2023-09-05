Вибори в Україні в умовах війни: Саакашкілі розповів про сумний досвід Грузії

Україні треба бути особливо обережною з усіма умовляннями про вибори.

Перш ніж проводити вибори в Україні, спершу треба створити дуже ретельну систему всеосяжної безпеки в кіберпросторі, не обмежувати свободу слова і бути готовими до всього.

Таку думку висловив експрезидент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в авторській колонці для “Української Правди”.

“У 2008 році головною метою вторгнення Росії до Грузії було повалення мого уряду, щоб покінчити з успішними реформами та євроатлантичним курсом. Завдяки геройському опору нашого народу, потужній підтримці східних і європейських країн та військово-політичній операції США, Путін не досягнув жодного зі своїх стратегічних завдань”, — пише Саакашвілі.

“Він був дуже злий. Урочисто обіцяв помститися мені, “підвісивши за яйця”, і він зачаївся. А ми вирішили, що оскільки нам вдалося врятувати нашу державність, то потрібно було прискорюватися з реформами і розвитком і намагатися не озиратися на Росію”, — додав він.

“Ми навіть вирішили в односторонньому порядку відкрити безвізові поїздки для громадян Росії, щоб вони переконалися, що вся їхня пропаганда бреше і справжня Грузія дуже відрізняється в кращий бік від того, як її представляють на російському телебаченні”, — зауважив експрезидент Грузії.

А що стосується реформ і розвитку, зазначив він, то вони тільки прискорилися, що чудово показала у своїй передачі, знятій у 2011 році по всій Грузії, “Юлія”. “Тому Путін особливо злий на мене”, — прокоментував Саакашвілі.

“На жаль, більшу частину своїх цілей Росія досягла гібридними методами у 2012 році шляхом демократичних виборів, під час яких ми побачили “вбивство немовляти”, постановочні кадри, на яких було вперше випробувано систему “фабрики тролів”. Усе це відбувалося за потурання Заходу”, — продовжив він.

За його словами, Україні треба бути особливо обережною з усіма умовляннями про вибори: “Якщо навіть проводити вибори, то спершу треба створити дуже ретельну систему всеосяжної безпеки в кіберпросторі, не обмежувати свободу слова, всіляко відслідковувати й повідомляти громадськості, звідки ноги ростуть у тієї чи іншої провокації, зокрема треба бути готовим до замаху на вбивство”.

“Україні дуже важливо отримати досвід втручання російських спецслужб у вибори в Грузії, Чорногорії, Молдові, а не тільки США”, — резюмував Саакашвілі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо вибори будуть під час війни, то він балотуватиметься на другий термін.

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